Регіонал поставив діагноз коаліціянтам - садомазохізм
13:12, 22 вересня 2008Політика
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Єфремов пропонує інше місце
Народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів) вважає садомазохізмом відновлення демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.
Депутат наголосив, що з юридичного погляду повторне створення такої коаліції можливе.
Водночас він сказав: «Я б назвав цю пропозицію садомазохізмом». «Причому садизм щодо українського народу і мазохізм щодо тих політиків, які це пропонують», - додав О.ЄФРЕМОВ. За його словами, «це вже діагноз».
«Необхідно даним людям, як на мене, займатися в іншому місці», - відзначив О.ЄФРЕМОВ.
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