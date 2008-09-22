Регіонал поставив діагноз коаліціянтам - садомазохізм

Народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів) вважає садомазохізмом відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

Депутат наголосив, що з юридичного погляду повторне створення такої коаліції можливе.

Водночас він сказав: «Я б назвав цю пропозицію садомазохізмом». «Причому садизм щодо українського народу і мазохізм щодо тих політиків, які це пропонують», - додав О.ЄФРЕМОВ. За його словами, «це вже діагноз».

«Необхідно даним людям, як на мене, займатися в іншому місці», - відзначив О.ЄФРЕМОВ.