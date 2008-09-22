Угорщини підтвердила свою підтримку України

Міністр закордонних справ Угорщини Кінга ГЬОНЦ підтвердила підтримку її країною євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА з міністром закордонних справ Угорської Республіки К.ГЬОНЦ. Зустріч відбулась сьогодні у Нью-Йорку в рамках їхньої участі в 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

В.ОГРИЗКО і К.ГЬОНЦ обговорили комплекс питань двосторонньої співпраці, наголосивши на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва.

Глави зовнішньополітичних відомств України та Угорщини обговорили також питання підтримки міжнародною спільнотою визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні.