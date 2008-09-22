Угорщини підтвердила свою підтримку України
22:59, 22 вересня 2008Політика
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Зустріч відбулась у Нью-Йорку
|Василь КИРИЛИЧ
Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА з міністром закордонних справ Угорської Республіки К.ГЬОНЦ. Зустріч відбулась сьогодні у Нью-Йорку в рамках їхньої участі в 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
В.ОГРИЗКО і К.ГЬОНЦ обговорили комплекс питань двосторонньої співпраці, наголосивши на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва.
Глави зовнішньополітичних відомств України та Угорщини обговорили також питання підтримки міжнародною спільнотою визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні.
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