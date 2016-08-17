Повернувшись з відрядження, Луценко обговорив конфлікт з главами НАБУ і САП

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з інцидентом 12 серпня працівників НАБУ і ГПУ сьогодні після повернення зі службового відрядження разом з радником ГПУ, екс-помічником федерального прокурора США Б. Вітвицьким провів заслуховування пояснень заступника генпрокурора Юрія Столярчука та начальника департаменту Гуцуляка (начальник департаменту розслідування економічних злочинів Володимир Гуцуляк)", - йдеться в повідомленні.

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Луценко також зустрівся з президентом Петром Порошенком і керівниками всіх правоохоронних структур.

"Завершив день нарадою з керівниками НАБУ і САП. Рішення підтвердили, що у нас спільні цілі і спільна відповідальність. Завтра разом проведемо брифінг", - додав Луценко.

Нагадаємо, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ. Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчими Генпрокуратури виявлено стаціонарний пост спостереження за адресою: вул. Петлюри, 7/9, який здійснював збір інформації про дії працівників прокуратури. Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ.

У той же час співробітники ГПУ затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доставили в будівлю Генпрокуратури, де протримали 11 годин.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну провадження працівників Генеральної прокуратури, які викрали і утримували працівників НАБУ.