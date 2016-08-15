НАБУ відкрило справи через викрадення своїх співробітників Генпрокуратурою - Ситник

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу.

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Директор НАБУ повідомив, що працівники департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки перешкоджали у проведенні слідчих дій співробітникам Бюро, які розслідували злочини, скоєні працівниками цього департаменту.

Він також підкреслив, що є свідчення про застосування до двох технічних працівників НАБУ незаконних заходів фізичного та психологічного впливу з боку представників ГПУ.

"За даним фактом Національним антикорупційним бюро порушено кримінальні провадження за рядом статей, в тому числі, за фактом незаконного викрадення працівників НАБУ, замах на порушення недоторканості житла, зловживання владою і службовим становищем працівниками Генеральної прокуратури, і ряд інших, в тому числі, пов'язаних з катуванням", - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ.

Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчими Генпрокуратури виявлено стаціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури.

Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ.

Водночас співробітники ГПУ затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доправили до приміщення Генпрокуратури, де протримали 11 годин.