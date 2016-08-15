НАБУ відкрило справи через викрадення своїх співробітників Генпрокуратурою - Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив про порушення кримінальних проваджень проти співробітників Генпрокуратури через викрадення двох працівників НАБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу.
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Директор НАБУ повідомив, що працівники департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки перешкоджали у проведенні слідчих дій співробітникам Бюро, які розслідували злочини, скоєні працівниками цього департаменту.
Він також підкреслив, що є свідчення про застосування до двох технічних працівників НАБУ незаконних заходів фізичного та психологічного впливу з боку представників ГПУ.
"За даним фактом Національним антикорупційним бюро порушено кримінальні провадження за рядом статей, в тому числі, за фактом незаконного викрадення працівників НАБУ, замах на порушення недоторканості житла, зловживання владою і службовим становищем працівниками Генеральної прокуратури, і ряд інших, в тому числі, пов'язаних з катуванням", - сказав Ситник.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ.
Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчими Генпрокуратури виявлено стаціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури.
Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ.
Водночас співробітники ГПУ затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доправили до приміщення Генпрокуратури, де протримали 11 годин.