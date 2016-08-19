Гроші з "чорної каси" ПР отримували ВО "Свобода" та американський журналіст Ларрі Кінг - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко.

За його словами, у так званій "амбарній книзі" Партії регіонів, в якій вівся облік тіньових коштів "регіоналів", містяться записи про оплату послуг американського політконсультанта Манафорта та відомого американського журналіста Ларрі Кінга. Останній отримав 225 тисяч доларів за інтерв'ю з тодішнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Лещенко розповів, що кошти американцям передавалися через колишнього народного депутата ПР Віталія Калюжного, який був головою комітету у закордонних справах у Верховній Раді сьомого скликання.

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“Калюжний — людина, наближена до Бориса Колеснікова та Андрія Клюєва. Він отримав за Манафорта найбільші платежі. Найбільший платіж, що отримав Манафорт, - це було 3,5 мільйона доларів. Призначення цих платежів були найрізноманітнішими. Це витрати на екзит-поли під час виборів, на фінансування міжнародних спостерігачів”, - сказав Лещенко.

Він також додав, що в цілому Манафорт за співпрацю з "регіоналами" у період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року отримав 12,774 мільйона доларів. Посередниками при отриманні грошей були близько 10 осіб, найчастіше посередником був Калюжний.

Лещенко вважає, що українські правоохоронці мають допитати Манафорта щодо отриманням ним коштів від Партії регіонів.

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“На моє переконання, слідство у справі Лавриновича, що здійснює ГПУ, і слідство у справі тіньової бухгалтерії (Партії регіоів), яке веде НАБУ, - вони повинні допитати пана Манафорта шляхом спрямування запиту до США у рамках договору про правову допомогу”, - сказав депутат.

Крім того, як заявив Лещенко, у тіньовій бухгалтерії Партії регіонів є запис про виділення партії "ВО "Свобода" 200 тисяч доларів.

Також народний депутат зазначив, що він на сьогодні не може оприлюднити саму тіньову бухгалтерію, оскільки це може зашкодити слідству щодо фактів політичній корупції, але закликав зробити це керівника НАБУ Артема Ситника.

“Щоб суспільство зрозуміло, що таке корупція, було б добре, щоб НАБУ оприлюднило усі 800 сторінок тіньової бухгалтерії. Тому я закликаю пана Ситника оприлюднити цю бухгалтерію”, - сказав Лещенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання The New York Times опублікувало журналістське розслідування, згідно з яким керівник виборчого штабу кандидата у президента США Дональда Трампа Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був Янукович. Манафорт відігравав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів та Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні.

15 серпня Ситник підтвердив наявність прізвища Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" ПР. Разом з тим він наголосив, що наявність прізвища Манафорта не означає, що він дійсно отримував ці кошти, оскільки там стоять підписи інших осіб.

Крім того, голова НАБУ нагадав, що самі по собі документи з "чорної бухгалтерії" не можуть бути беззаперечними доказами, але вони можуть бути доказами в сукупності з іншими доказами.