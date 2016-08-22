Жебрівський: кількість обстрілів бойовиків зменшилася, бо у Путіна пройшла ейфорія

На донецькому напрямку зони АТО фіксується зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків, але це не впливає на їх потужність, сказав Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"На початку цього (минулого, - ред.) тижня ми бачили суттєве загострення, часом до 100 обстрілів доходило, але там через день. Сьогодні ми бачимо зменшення обстрілів, але вони досить потужні. Це і 152-мм гаубиці стріляють, це і 120-мм мінометами, і сьогодні у селі в Мар'їнському районі зруйнували господарський двір одного з фермерських господарств вщент. Перед цим, на початку тижня розбили в Чермалику вщент також хазяйський двір, і дуже прицільні удари стали як раз по системах управління. І хоча за цю добу загиблих немає, але є важкі поранення, двоє дітей перебувають у тяжкому стані. Я думаю, що Путін, після цієї ейфорії, про так званих "кримських диверсантів", трохи спустився на землю, і через це, думаю, здасть назад", - сказав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.