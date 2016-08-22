Клімкін анонсує найближчими днями призначення послів у декількох країнах

Про це міністр сказав журналістам в рамках ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Призначення деяких послів ви побачите ось буквально найближчими днями. Призначення деяких ще відбудуться теж найближчим часом", - сказав Клімкін.

"Я вважаю, що головне в роботі дипломатичної служби - це чітка система. Деякі з тимчасових повірених... працюють просто на відмінно. Але це не значить, що керівники дипломатичних установ не з'являться найближчим часом", - додав міністр.

Говорячи про представництво України у державах пострадянського простору, міністр зазначив, що найближчим часом призначення послів відбудеться щонайменше у двох країнах. Разом з тим він не назвав країни, порадивши дочекатись указів президента.

На даний час не призначено послів України у низці країн, зокрема у Білорусі, Грузії, Казахстані, Румунії та Словаччині.