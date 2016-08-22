НАЗК почало службову перевірку через фейкову е-декларацію Рябошапки

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Корчак, в ході перевірки були взяті пояснення спеціалістів відділення НАЗК щодо захисту інформації та фінансового моніторингу.

Глава агентства підкреслила, що про злам системи не йдеться.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня депутат з фракції «Народний фронт», радник голови МВС Антон Геращенко та народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Іван Вінник заявили, що в державному реєстрі електронних декларацій зареєстровано фальшиву декларацію від імені члена НАЗК Руслана Рябошапки, в якій повідомляється про отримання ним 20 млн грн від фіктивної комерційної компанії.

Компанія-розробник спростувала факт наявності "дірки" у системі.

"Це не хак. Профанація. Система знаходиться в дослідній експлуатації. Дозволено використання тестових ключів ЕЦП", - написав представник "Міранди" Михайло Кавун на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ця можливість буде автоматично заблокована при переході систему у промислову експлуатацію, що має відбутися 1 вересня.

15 серпня голова НАЗК Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно почала працювати система електронного декларування. Разом з тим ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації. У Держспецзв'язку заявили про неможливість проведення сертифікації системи електронного декларування через недоліки, допущені і не виправлені розробниками цієї системи.

18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язку має видати сертифікат технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня. Також вона уточнила, що чиновники подаватимуть електронні декларації про доходи з 1 вересня.