Хакерського злому бази е-декларування не було, бо система ще тестується - ПРООН

Про це йдеться в заяві ПРООН у Facebook.

Зазначається, що 12 серпня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІУ) офіційно повідомила, що розробленому програмному комплексу «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» в результаті експертних обговорень не буде видано сертифікат.

Таким чином, система програмного забезпечення, робота якої стартувала 15 серпня, функціонує в тестовому режимі, очікується її повна сертифікація. Вчора, 19 серпня, система також продовжувала працювати в тестовому режимі.

«Згідно з технічними регламентами України, використання програмного забезпечення в тестовому режимі дозволяє користувачам пройти автентифікацію тестовим ключем електронного підпису і відправити тестову декларацію», - зазначили у ПРООН.

Також в організації запевнили, що технічні фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції переглянули журнали системи і підтвердили представникам ПРООН, що вчора система не була зламана.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня народні депутати Антон Геращенко та Іван Вінник заявили, що хакери зламали базу електронних декларацій.

«Сьогодні в системі з'явилася декларація, електронна, заповнена невідомою особою від імені Руслана Рябошапки, члена НАЗК, в якій вказується, що Руслан Рябошапка отримав 25 мільйонів гривень... за 2015 рік від розробника програмного забезпечення як доходи. Цей запис є в системі. Ми впевнені з Іваном, що це зробив не пан Рябошапка», - сказав Геращенко.

У зв'язку з цим він стверджував, що система електронного декларування є настільки незахищеною, що якщо хакер захоче внести зміни до декларації в цій системі - для прикладу збільшити або зменшити доходи – то зможе швидко це зробити.

Своєю чергою Рябошапка заявив, що не подавав жодних декларацій у систему е-декларування.

Того ж дня представник компанії ТОВ "Міранда", яка була розробником програмного забезпечення системи е-декларування, Михайло Кавун у Facebook написав, що хакерського зламу системи безпеки електронного декларування не було. За його словами, в систему можна увійти за допомогою тестового ключа.

Як зазначило державне підприємство "Українські спеціальні системи", воно ніколи не видавало Рябошапці посиленого сертифікату відкритого ключа доступу, а "введення електронної декларації Рябошапки, Джеймса Бонда та інших персонажів підтверджує можливість анонімного входження до системи електронного декларування за допомогою будь-яких сертифікатів".