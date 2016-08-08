На Полтавщині затримали військовослужбовця-зрадницю, що перейшла на службу окупантам у Криму

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканка Полтавської області у 2013 році переїхала до Криму. Вона проходила військову службу в частині, яка дислокувалася у Севастополі, на посаді механіка радіорелейної станції. Після захоплення півострову жінка отримала громадянство Росії та перейшла на військову службу до окупантів.

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Співробітники спецслужби встановили, що колишня військовослужбовець Збройних сил України наприкінці липня приїхала до батьків на Полтавщину. Зрадниця планувала отримати український паспорт на інше прізвище, щоб вільно пересуватися країною.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.408 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.