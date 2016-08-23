Береза: За хамські заяви щодо Гриневич мер Чернігова Атрошенко має відповідати як чоловік

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза.

"Мер Чернігова Атрошенко повинен вибачитися за свою хамську заяву перед міністром освіти Лілією Гриневич. Або хай не попадається на очі справжнім чоловікам", - наголосив він.

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"Запропонувавши повіситися чи застрелитися жінці, ця істота чоловічого роду перестає для мене існувати. Хочу нагадати, що Атрошенко – "тушка" з досвідом. Перебігав з "Нашої України" у "Партію регіонів". Звідти у БПП. Журналісти стверджують, що саме цей Атрошенко дарував Януковичу сумнозвісний золотий батон. Людина з таким багажем політичного пристосуванства, без совісті і гідності, радить комусь повіситися? Та ще й жінці. Лілія Гриневич, мабуть, найавторитетніший міністр освіти за увесь час, справжній фанатик своєї справи і великий патріот", - зазначає Береза.

Народний депутат вважає, що Атрошенко має негайно вибачитися перед Лілією Гриневич. Інакше, відчує належну чоловічу відповідь.

"В Україні розвелося дуже багато "сміливців", які у тилу виявляються "великими мачо". Дозволяють собі відверте хамство і зневагу до жінок, України, державних символів. Таким пройдисвітам не зайве нагадувати, де вони і хто вони. Атрошенко скаржиться на нестачу підручників. Доповідаю. Держава і Міносвіти виконали перед Черніговом своє зобов’язання у повній мірі: забезпечили половину суми. Все інше – це святий обов’язок хамовитого і неспроможного мера, який замість приймати відповідне рішення на рівні міста, вирішив образити жінку", - додав народний депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

Юрій Береза – професійний військовий. Закінчив Дніпропетровське вище зенітно-ракетне командне училище протиповітряної оборони СРСР, командував підрозділами у Збройних Силах СРСР та України. В квітні 2014 року повернувся з цивільного бізнесу, сформував і очолив добровольчий батальйон (з 09.2014 – полк) поліції особливого призначення "Дніпро-1". Кавалер Ордену Богдана Хмельницького III ступеню (09.2014). Народний депутат України VIII-го скликання від "Народного фронту" (№ 10 в списку). Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Полковник поліції. Член Військової ради "Народного фронту".