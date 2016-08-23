В Україну прибув президент Польщі Дуда
20:20, 23 серпня 2016Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де візьме участь у святкуванні Дня незалежності України.
REUTERS
Про це у Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
«Президент Польщі Анджей Дуда якраз прибув до Києва для святкування Дня незалежності України», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві відбудеться зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка та Анджея Дуди.
Очікується, що глави держав зроблять заяви для представників засобів масової інформації.
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