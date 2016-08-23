В Україну прибув президент Польщі Дуда

Про це у Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Президент Польщі Анджей Дуда якраз прибув до Києва для святкування Дня незалежності України», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві відбудеться зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка та Анджея Дуди.

Очікується, що глави держав зроблять заяви для представників засобів масової інформації.