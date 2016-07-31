Дуда підписав закон про конституційний трибунал всупереч вимогам Єврокомісії

Як повідомляє Польське радіо, найважливіші зміни в документі у порівнянні з законом, який був чинним до червня 2015 року, це: повний склад трибуналу означає щонайменше 11 суддів;

у розгляді особливо важливих справ має бути присутній повний склад Конституційного суду. Також повний склад розглядає вето президента, закон про конституційний трибунал, компетенційні суперечки між державними органами;

Читайте такожПарламент Польщі схвалив виправлену версію закону про реформу конституційного судусправи розглядаються згідно із порядком надходження;

справи, що стосуються перешкод в здійсненні повноважень президента Польщі, розглядаються у повному складі конституційного суду;

справи щодо конституційного характеру діяльності політичних партій теж розглядаються у повному складі. Конституційний характер законів буде розглядати склад 5 суддів. Конституційний характер інших нормативних актів буде розглядати склад 3 суддів.

Рішення у всіх складах буде виноситися звичайною більшістю голосів.

Новий закон, який Сейм ухвалив 22 липня, набуде чинності 14 днів після оголошення.

Нагадаємо, 27 липня Європейська комісія дала Варшаві три місяці на внесення змін до законодавства. В іншому разі Брюссель погрожує Варшаві застосуванням ст. 7 Лісабонської угоди, яка передбачає, що у разі "серйозного та тривалого порушення" засадничих цінностей, які містяться в угоді, члена ЄС можуть позбавити права голосу". Проте вимоги Єврокомісії, так само як і рекомендації незалежних польських юристів і організацій, наприклад, Гельсінського фонду з прав людини, не взяли до уваги в новому законі.