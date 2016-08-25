Шокін судитиметься із журналістами через сюжет про його маєтки: вони все підтасували за гроші

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна.

За словами Шокіна, журналісти "Схем" підтасували за гроші факти про нібито його незаконне збагачення.

"Журналісти "Схем" підтасували всі факти за гроші. Вони показали мої декларації не ті, які є в наявності, а показали за 2014 рік. Вони не показали моє пояснення в ГФС про те, коли і чим я володів кожним з цих статків, починаючи з квартири на Ярославовому Валу (вулиця в центрі Києва, – ред.), яку я купив в 95 році, мій дім, який я нібито приховав, я показав у декларації за 2012 рік. Коли я йшов на посаду заступника генпрокурора, я писав пояснення, яким чином я придбав цей будинок. Вони не сказали, що я з 19 лютого 2007 року по 2017 рік був на пенсії. Все це приховали", – сказав Шокін.

Екс-генпрокурор заявив, що буде радий перевірці декларацій співробітниками НАБУ.

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"Я готовий дати всі пояснення. Я готовий до співпраці. Але все має бути в рамках закону", – відзначив Шокін.

Також колишній глава Генпрокуратури додав, що "готується позов до "Схемами" і він буде дуже серйозний".

"Буде позов і кримінальне провадження по цих людях, які фальсифікували факти. Я знаю, хто мене замовив і хто їм платить. Мені смішно, коли над будинками літають дрони, які хочуть щось знайти. Кожен день за мною стежать, я це знаю", – резюмував Шокін.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро перевіряє інформацію про наявність у колишнього генпрокурора Віктора Шокіна незадекларованих доходів.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що у колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, якого в березні президент відправив у відставку, була заможна громадянська дружина й дитина, яких він не вказав у своїй декларації.