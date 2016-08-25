У НАБУ "взялися" за екс-генпрокурора Шокіна (документ)

Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Мустафи Найєма (БПП), передає "Українська правда".

Там розглянули звернення нардепа щодо можливого незаконного збагачення Шокіна й повідомили про проведення перевірки.

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Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що у колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, якого в березні президент відправив у відставку, була заможна громадянська дружина й дитина, яких він не вказав у своїй декларації.

"І це було б його приватною справою, якби не той факт, що саме на них оформлена низка елітної нерухомості, в тому числі й за кордоном. Про це Шокін не згадував у своїй декларації", - йшлося у сюжеті.