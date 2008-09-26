Портнов натякає, що нова коаліція з'явиться після дощика в четвер

Заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ сумнівається у можливості створення коаліції у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина через неконструктивну позицію блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я, наприклад, особисто побачивши сьогодні, яку поведінку обрала фракція НУ-НС, не бачу ніяких підстав і можливостей для створення такої коаліції», - сказав А.ПОРТНОВ.

За його словами, сьогодні під час Погоджувальної ради лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО зайняв неконструктивну позицію.

За інформацією А.ПОРТНОВА, фракція НУ-НС не надавала В.КИРИЛЕНКУ повноважень на формування того порядку денного, який він пропонував на Погоджувальній раді.

«Тому така деструктивна поведінка, на наш погляд, спрямована на одне – затягування переговорчого процесу до наступної п’ятниці, а в п’ятницю – на очікування президентського указу про дострокове припинення повноважень парламенту», - сказав депутат.