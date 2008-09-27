Демократичний капіталізм - найкраща система

Джордж Буш заявив, що демократичний капіталізм є найкращим з усіх систем, які будь-коли існували в світі.

"Попри корекції ринку і випадки зловживань, демократичний капіталізм є кращою системою з усіх, які коли-небудь були вироблені", - заявив Буш, виступаючи з Білого дому із спеціальним зверненням до країни у зв`язку з фінансовою кризою в США.

За словами президента США, ця система "розкрила таланти і продуктивність, а також підприємницький дух наших громадян".

"Вона зробила цю країну кращим в світі місцем для інвестування і ведення бізнесу, і вона додає нашій економіці гнучкість і міцність, щоб амортизувати удари, коригуватися і знову робити ривок уперед", - цитує РІА “Новости” главу Білого дому, який висловив упевненість в тому, що США зможуть успішно подолати поточну фінансову кризу.