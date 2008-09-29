Тимошенко каже, що виділила армії всі гроші, які могла

Уряд зробив усе можливе для збільшення в проекті державного бюджету України на 2009 рік фінансування Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Все, що міг зробити уряд для збільшення фінансування армії, на сьогодні ми зробили, далі - слово за Верховною Радою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання про можливість збільшення фінансування ЗСУ відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в проекті держбюджету в 3,5 разу збільшене фінансування держзамовлення на озброєння армії.

«Це ті гроші, які підуть на оборонні підприємства, і дадуть можливість серйозно посилити обороноздатність», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила на істотному збільшенні коштів для контрактників.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня члени Ради нацбезпеки та оборони проголосували за необхідність збільшити фінансування Збройних Сил України в 2009 році до 32,4 млрд. грн.