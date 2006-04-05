Шевченко вивів ”Мілан” у півфінал

Французький "Ліон" був як ніколи близький до півфіналу Ліги чемпіонів. Викреслив його з учасників 1/2 фіналу український форвард "Мілану" Андрій Шевченко. Саме після удару Шевченка на 88-ій хвилині Купе кіничками пальців зумів парирувати удар українця і м`яч двічі влучивши у штангу натрапив на ногу Індзагі, який зробив рахунок у цій грі 2:1.

До цього моменту у першому таймі краще виглядав "Ліон", а в другій 45-хвилинці, а вірніше в її кінцівці "Мілан" зумів додавити гостей.

Відкрив рахунок в цій зустрічі на 25-ій хвилині Індзагі, який після навісу з флангу Зеєдорфа ударом в кут воріт вивів "Мілан" вперед. Щоправда, за шість хвилин Діда помилився на виході і в метушні біля воріт "россонері" Діара ударом головою у пусті ворота робить рахунок 1:1.

Третій гол в цій грі, як відомо на рахунку також Індзагі. А ось третій м`яч "Мілана" в цьому матчі провів Шевченко, який у штрафному поклав на газон воротаря і ударом з гострого кута зробив рахунок 3:1 на третій доданій хвилині поєдинку. За хвилину суддя дав свисток і "Мілан" у півфіналі Ліги.

Для Шевченка цей гол став 9-им у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів і 56-им в єврокубках.

Іншим чвертьфіналістом турніру несподівано став іспанський "Вільяреал", який після поразки 2:1 в Італії від "Інтера" зумів обіграти італійців в себе дома 1:0.

Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Матчі у відповідь.

"Вільяреал" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) - 1:0

Гол: Арруабарена 57

Перший матч: 1:2.

"Вільяреал": Вієра, Арруабарена, Сорін (Хосіко 78), Альварес, Венто, Пенья, Рікельме, Таккінарді, Сенна, Форлан (Келлайя 90), Марі (Франко 78).

"Інтер": Тольдо, Кордоба, Дзанетті, Матерацци, Самуель, Станковіч, Фігу (МИхайлович 75), Верон (Круз 85), Камбьяссо, Адріану, Рекоба (Мартінс 56).

"Мілан" - "Італія" - 3:1

Голи: Індзагі 25, 88, Шевченко 90 + 3, Діарра 31.

Перший матч: 0:0.

"Мілан": Діда, Каладзе, Неста, Стам (Костакурта 24), Гаттузо (Мальдіні 78), Зеєдорф, Пірло (Амброзіні 71), Кака, Сержинью, Шевченко, Індзагі.

"Ліон": Купе, Абідаль, Касапа, Клер, Кріс, Діарра, Жунінью, Малуда, Фред (Карью 71), Вільторд, Гову (Ревейер 83).

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