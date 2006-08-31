Брюховецький вважає Рибачука аутсайдером

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ називає “політичними ігрищами” ініціативу уряду добиватися надання російській мові статусу другої державної в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я ставлюсь до цього негативно, тому що є моральні речі, які не можна переступати. Я думаю, що тут йде політична гра - не даремно це зроблено у відсутність Віктора ЯНУКОВИЧА – він нібито не причетний до цього», - сказав В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ.

Як наголосив президент НаУКМА, якщо Універсал національної єдності підписано, то він повинен виконуватись. Водночас він наголосив, що найбільша вина за таку ініціативу уряду лежить на Секретаріаті Президента.

«Адміністрація Президента – аутсайдер. Універсал національної єдності підписано – документ, який не має юридичної сили, і це для всіх зрозуміло, але документ в розвинутому суспільстві повинен мати силу морального принципу», - сказав він.

В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що Секретаріат повинен був виступити з ініціативою роздрукувати Універсал «мільярдним тиражем і роздати людям».

«Нехай люди прочитають, хто що підписав, а потім спитають політиків: коли вони брехали - тоді чи зараз», - підкреслив він. В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ також вважає, що ця ініціатива уряду не має перспектив.

Як повідомляв УНІАН, у проекті Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2006-2011 роки передбачено визнання російської мови другою державною.

Зокрема, у розділі гуманітарної політики зазначено, що уряд спрямує свою діяльність на "послідовне відстоювання свободи у виборі мови спілкування й навчання, визнання російської мови другою державною мовою в Україні".