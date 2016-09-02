Гройсман поінформував нового посла США про заходи уряду щодо проведення реформ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшлося сьогодні на зустрічі Гроймана з Йованович, яка розпочинає свою дипломатичну місію в Україні.

Вітаючи Йованович з високим дипломатичним призначення, Гройсман відзначив лідерство США у питанні підтримки України та міжнародної протидії російській агресії.

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Прем’єр-міністр України поінформував про практичні заходи уряду щодо проведення реформ, ключовими з яких є децентралізація, створення умов для бізнесу, дерегуляція, боротьба з корупцією, реформа держслужби.

Окремо було обговорено співробітництво українського уряду та Адміністрації США стосовно реформування української митниці, створення та започаткування роботи Офісу супроводження інвестицій при прем’єр-міністрові України.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Сенат США (верхня палата Конгресу) затвердив дипломата Марі Йованович наступним послом в Україні.

Раніше Йованович була головним заступником помічника держсекретаря США у справах Європи й Азії, а також працювала в Україні - близько трьох років (2001-2004) займала посаду заступника американського посла і тимчасового повіреного США в Україні.

18 серпня попередній керівник американської дипломатичної місії в Україні Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом залишив Україну.