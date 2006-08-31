Пинзеник спростовує заяви Азарова

Лідер партії "Реформи і Порядок", екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК в ефірі телеканалу "1+1" спростував заяви свого наступника в уряді Миколи АЗАРОВА щодо виконання державного бюджету, повідомили УНІАН у прес-службі ПРП.

"Ми сім місяців перевиконували доходи бюджету, тобто ми забезпечили фінансовими ресурсами виконання всіх зобов`язань бюджету. І дефіцит бюджету менший, ніж ми розраховували. Ми одержали за сім місяців на 600 мільйонів більше, ніж було передбачено нашим планом. А ті заяви, які постійно лунають, – очевидно, йдеться про підготовку громадян до того, що відновленням податкових пільг для "обраних" у бюджеті уряд збирається зробити проблеми", – сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він також зауважив, що в результаті впровадження податкових пільг "втрати бюджету будуть 12,5 млрд. грн.".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня перший заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ заявив, що Державна податкова адміністрація України через проблеми зі збором і відшкодуванням податку на додану вартість може недобрати до державного бюджету близько 5 мільярдів гривень.

20 серпня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів М.АЗАРОВ в інтерв`ю російському інформаційному агентству "ІТАР-ТАРС" заявив про бажання нового уряду відшкодувати втрати інвесторам, які вклали у вільні економічні зони і втратили податкові пільги в 2005 році.

М.АЗАРОВ вважає, що рішення Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО ліквідувати спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку, а також технопарки під приводом боротьби з шахрайством було абсолютно помилковим. "Самі по собі ці механізми не можуть бути інструментами для крадіжки, це – інструменти», - акцентував перший віце-прем`єр. На його думку, «все залежить від того, хто ці інструменти використовує». «Ми давали гарантії інвесторам, що вони прийдуть і користуватимуться певними пільгами. Вони прийшли, вклали кошти, але тільки-но вони це зробили, держава скасувала ці пільги", - заявив М.АЗАРОВ.