Ющенко скасував сім власних указів про відміну розпоряджень Тимошенко

1 жовтня на офіційному сайті Президента України з’явилося одразу сім указів, якими Віктор Ющенко скасував власні укази про зупинення розпоряджень Кабінету міністрів.

Серед іншого з цього дня припинили дію указ зупинення дії розпоряджень Кабміну щодо продажу у 2008 році відкритих акціонерних товариств «Турбоатом», «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», а також Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та Херсонського державного заводу «Палада».

А також про зупинення розпорядження Кабміну щодо продажу в 2008 році, відкритих акціонерних товариств «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго» та «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

Нагадаємо, що обидва розпорядження були зупинені Президентом з мотивів невідповідності їхніх положень Конституції України. (Щодо кожного з них Віктор Ющенко направив до КС конституційне подання). А також через те, що підприємства , які Юлія Тимошенко збиралася виставити на продаж, на думку Президента, “мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” та “забезпечують життєдіяльність держави в цілому», а деякі з них – навіть “обороноздатність держави”.