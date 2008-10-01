Єханурову не потрібний ракетний крейсер «Україна»

Міністерство оборони вважає недоцільним утримання ракетного крейсера «Україна» у складі Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

«Корабель такого класу нам не потрібен», - сказав він.

За його словами, українським військово-морським силам потрібні кораблі класу «Корвет». В.ІВАЩЕНКО зазначив, що крейсер «Україна» не може виконувати завдання, для яких він створювався, оскільки його ракетний комплекс не придатний для використання. Крім того, за словами заступника міністра, потреба цього крейсера в пальному дорівнює потребі в пальному решти кораблів ВМС України.

В.ІВАЩЕНКО також зазначив, що кожен рік держава витрачає 1 млн. грн. на утримання цього крейсера. Він також повідомив, що спеціалісти Міністерства оборони вивчали питання щодо можливості продажу цього крейсера, але поки що такої можливості вони не знайшли.

Крім того, заступник міністра оборони повідомив, що на сьогодні у зв’язку з тим, що деяка частина обладнання крейсера вийшла з ладу, фахівці оцінюють його готовність на 92-93%.

Довідка УНІАН. Україна у 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер «Україна», який понад 20 років будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Його технічна готовність становить 96%. Неодноразові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ЗС України і двічі розформовувався. Для остаточної добудови крейсера необхідно близько 30 млн. доларів.

Екс-міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО раніше повідомляв, що Міноборони на утримання крейсера «Україна» витрачає щороку близько 5 млн. грн. «Він не введений і не буде введений до бойового складу Військово-морських Сил, та ще й забирає ресурси від виконання інших завдань», - зазначав екс-міністр.

6 липня ц.р. чинний міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що Міністерство оборони Російської Федерації наразі розглядає питання щодо купівлі ракетного крейсера «Україна».

Однак 20 серпня він повідомив, що на переговорах з продажу Росії крейсера “Україна” поки що відсутня “якась конкретика”.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, такому кораблю як “Україна”, який є однотипним з крейсером “Москва” ЧФ РФ, “у Чорному морі нема чого робити, він має працювати в океані”, і тому подібний корабель не є доцільним для України.