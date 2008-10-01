Литвин майже не сумнівається, що вибори будуть уже цієї зими

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що прихильники проголошення позачергових виборів до парламенту планують робити ставку на адміністративний ресурс із широким залученням засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

На думку В.ЛИТВИНА, застосування адмінресурсу неминуче, коли, наприклад, під час виборчої кампанії у листопаді-грудні потрібно буде збирати людей для спілкування у холодних приміщеннях.

В.ЛИТВИН майже не сумнівається у тому, що позачергові вибори відбудуться вже цієї осені.

«Вибори будуть. Питання лише в тому, коли: 7-го, 14-го чи 21-го грудня», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, переконати людей прийти голосувати можна буде у разі скасування законодавчої норми про закриті партійні списки.