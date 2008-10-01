Тимошенко побоюється, щоб Ющенко не зробив з Литвиним як з Морозом

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ і Партія регіонів не ведуть переговори про створення парламентської коаліції. Про це вона заявила сьогодні в ефірі «5 каналу».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Партія регіонів сьогодні активно готується до дострокових виборів у Верховну Раду України.

«Сьогодні, коли зруйнована демократична коаліція Президентом і частиною його команди, Партія регіонів з великим задоволенням йде на вибори. Ніяких переговорів про створення будь-якої іншої коаліції (окрім як між БЮТ, НУ-НС і Блоком Литвина – УНІАН) не ведеться. Партія регіонів радіє такій бездарній політиці, і вони пішли на дострокові вибори», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що БЮТ працює над відновленням посиленої демократичної коаліції за участю Блоку Литвина.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні немає ніякої реакції відносно входження Блоку Литвина в цю коаліцію.

Також вона висловила побоювання, як би «Наша Україна» і Президент Віктор ЮЩЕНКО не вчинили з Володимиром ЛИТВИНИМ так само, як свого часу з лідером Соціалістичної партії України Олександром МОРОЗОМ – практично «виштовхнувши його з демократичної коаліції».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у разі оголошення дострокових парламентських виборів, БЮТ візьме в них участь і добиватиметься отримання 51% голосів.

На запитання, чи вдасться у разі дострокових виборів змінити закон і запровадити відкриті партійні списки, лідер БЮТ сказала, що у разі оголошення дострокових виборів – часу на це не буде.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе в БЮТ, як в демократичних європейських партіях, переобрання лідера, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Безумовно... Якщо збереться з`їзд, знайде більш гідного лідера, хто може краще служити Україні, – це право партії і право з`їзду».

При цьому вона підкреслила, що практично всі партії в Україні – лідерського типу і для того, щоб вони перетворилися на партії європейського типу, потрібно попрацювати ще якийсь час, але партії «знищувати не потрібно».