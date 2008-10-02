Допити Тимошенко рухають Медведька у правильному напрямку

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО переконаний, що допити прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у справі про отруєння в 2004 році кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА сприяють розслідуванню справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я вважаю, що допит прем’єр-міністра був правильним, і він сприяє тому, що ми рухаємось в правильному напрямку (щодо встановлення причин, обставин та осіб, причетних до отруєння, - УНІАН)», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому генпрокурор заявив, що «працівники слідчо-оперативної групи працюють, я вважаю, потужно, зроблено великий обсяг заходів».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО у вересні двічі викликали в Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури для надання свідчень як свідка у справі про отруєння 2004 року Президента Віктора ЮЩЕНКА.

11 вересня Ю.ТИМОШЕНКО 5 годин давала слідчим управління свідчення у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА, 18 вересня допит тривав три години.