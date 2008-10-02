Пірати підняли суму викупу за «Faina» до $30 мільйонів

Сума викупу за захоплене піратами біля берегів Сомалі українське судно з танками і зброєю на борту підвищилася до 30 млн. доларів.

Про це повідомив представник Лондонської аналітичної групи Чатем Хаус. Як відзначає ІТАР-ТАРС, пірати весь час змінюють суму. Спочатку вона дорівнювала 20-ти мільйонам доларів, потім була підвищена до 30-ти, знову понижена до 20-ти мільйонів, і ось – чергове підвищення.

Эхо Москвы