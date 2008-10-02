У Тимошенко попросили вибачення за ситуацію з літаками

Керівник державної служби охорони (ДСО) Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявляє, що у випадку надзвичайної ситуації на літаку, яким летить хтось з керівників держави, кожен наступний за часом вильоту літак підприємства державної авіакомпанії (ДАК) «Україна» є резервним.

Про це В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив на брифінгу журналістам у Секретаріаті Президента.

Він розповів, що на сьогодні було заплановано три рейси літаків ДАК «Україна». Зокрема, на 8.30 було заплановано рейс короля Швеції з Києва до Миколаєва, на 9.30 – рейс Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Львова, на 10.30 – рейс прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

Керівник Державної служби охорони (ДСО) зазначив, що на сьогоднішній день серед п’яти літаків, які є у розпорядженні ДАК «Україна», справними є три - два Іл-62 і один Ту-134.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, відповідно до встановленого порядку, у випадку, якщо на одному з цих літаків трапляється надзвичайна ситуація, то літак, який здійснює наступний рейс, є резервним. Він нагадав, що о 9.30 літак В.ЮЩЕНКА вилетів до Львова, а вже о 9.40 екіпаж літака повідомив про необхідність повернення та аварійної посадки в аеропорту «Бориспіль» через технічні причини, після чого о 9.51 аварійну посадку було здійснено.

Керівник Держслужби охорони зазначив, що у зв’язку з аварійною посадкою президентського літака, усі інші рейси, у тому числі і рейс Ю.ТИМОШЕНКО, було зупинено.

Після цього, за словами В.ГЕЛЕТЕЯ, керуючись вказаним правилом, Президент В.ЮЩЕНКО та супроводжуючі його особи пересіли в літак Іл-62, яким мала летіти Ю.ТИМОШЕНКО, і відбули до Львова.

В.ГЕЛЕТЕЙ підкреслив, що зараз є намагання провести певні політичні спекуляції у зв’язку з ситуацією, що сталася. Однак насправді незалежно від того, хто летів першим, а хто – другим, вказане правило було б застосовано у будь-якому випадку. В.ГЕЛЕТЕЙ як керівник Держслужби охорони попросив вибачення у команди Ю.ТИМОШЕНКО за завдані незручності і також висловив жаль з того приводу, що через скрутну ситуацію з літаками, які є у розпорядженні ДАК «Україна», така ситуація стала можливою.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, літак Президента Віктора ЮЩЕНКА, на якому він мав летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка відбулася через технічні несправності літака. Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

Своєю чергою Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент вилетів до Львова на літаку, який призначався для її польоту в Москву. У столицю Росії прем`єр вирушила чартерним авіарейсом.

Водночас у Секретаріаті Президента спростовують заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО нібито забрав у неї літак.

Керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила, що за канонами безпеки на виліт Президента завжди готують два літаки – основний і резервний. Президент після аварійної посадки вилетів до Львова саме на своєму резервному літаку, сказала вона.

Л.МУДРАК також нагадала, що Державне управління справами має п`ять літаків, які обслуговують вище керівництво держави: Президента, прем`єр-міністра та голови Верховної Ради.