Путін: на думку не могло спасти, що росіяни та українці воюватимуть

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що український політик, який ухвалював рішення про постачання зброї і військової техніки до Грузії, є злочинцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

"Постачання озброєнь - це ще можна зрозуміти, це комерційна справа. Але коли люди і бойові комплекси використовуються для вбивства солдат в зоні конфлікту, в даному випадку - російських солдат, - це для нас сигнал, і сигнал дуже серйозний", - заявив В.ПУТІН.

"Ми не знаємо, хто приймав рішення з приводу постачань спеціальної техніки і озброєнь (з України - УНІАН) вже в ході самого конфлікту. Але хто б це не був, це людина, яка зробила величезну помилку", - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що "Росію найбільше турбує те, що ця техніка могла бути поставлена вже в ході бойових дій і управлялася фахівцями з України. Якщо це підтвердиться - це і є злочин".

"Якщо ми знайдемо підтвердження цьому, то ми відповідним чином вибудовуватимемо свої контакти з тими людьми, які це зробили", - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що "ще кілька років тому на думку не могло спасти, що росіяни та українці воюватимуть один проти одного". "Але це трапилося, і це - злочин", - підкреслив В.ПУТІН.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що звинувачувати будь-кого в незаконній торгівлі зброєю можна лише за наявності серйозних доказів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ в Москві, коментуючи статтю в газеті «Известия».

«Ми зможемо говорити про такі серйозні факти тільки тоді, коли вони будуть підтверджені і реально доведені», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також відзначила, що у Верховній Раді України створена спеціальна комісія з розслідування цього питання, і остаточні звинувачення можна буде висувати лише після отримання результатів її роботи.

«Думаю, такі факти не підтвердяться», - підкреслила прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування незаконних поставок зброї та військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт Лозова Харківської області. За його словами, поставки здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами й нарядами.

«Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.