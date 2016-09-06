Осіння сесія Ради почалась з послання Порошенка, на черзі зняття недоторканності з судді Чауса (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, на відкриття сесії прибули президент України Петро Порошенко, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Відповідно до статті 85 Конституції України, у день відкриття сесії буде заслуховуватися щорічне послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Окрім того, Рада розгляне питання про надання згоди на позбавлення недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні 150 тис. дол. хабаря.

Читайте такожУ Раді декомунізували стелю (фото)

“Ми очікуємо… рішення комітету по питанню, яке набуло широкого резонансу, стосовно притягнення до відповідальності судді Дніпровського суду міста Києва Миколи Чауса, і я сподіваюсь, що ми вже завтра будемо мати рішення профільного комітету... Верховна Рада, обговоривши дане питання, зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями”, - повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Парубій також додав, що "ми поставимо питання до правоохоронних органів: як могло статись так, що суддя Чаус зник? І я впевнений, що Верховна Рада невідкладно і одним з перших завтра розгляне дане питання".

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

16 серпня Парубій повідомив, що направив на розгляд профільного парламентського комітету подання Генеральної прокуратури щодо надання згоди на затримання та арешт судді.