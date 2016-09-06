Фантазія про обмін територій на мир є ілюзорною. Не буде ні миру, ні територій - президент
10:53, 06 вересня 2016Політика
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Фантазія про "обмін" територій на мир з Російською Федерацією є ілюзорною і не принесе ні того, ні іншого.
Порошенко під час виступу / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи із щорічним посланням у Верховній Раді.
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"Фантазія про території в обмін на мир є ілюзорною. Не буде ні миру, ні територій", - наголосив Порошенко, додавши, що такий "обмін" принесе лише "ганьбу і вічно тліючий конфлікт".
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