Фантазія про обмін територій на мир є ілюзорною. Не буде ні миру, ні територій - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи із щорічним посланням у Верховній Раді.

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"Фантазія про території в обмін на мир є ілюзорною. Не буде ні миру, ні територій", - наголосив Порошенко, додавши, що такий "обмін" принесе лише "ганьбу і вічно тліючий конфлікт".