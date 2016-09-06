Порошенко порівняв перспективи членства в НАТО з сенсорними дверима: "Можуть закритися при різкому наближенні"

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час свого виступу із щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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«Слід також усвідомлювати, що в Альянсі теж немає консенсусу щодо членства України. Так, формально двері відкриті, починаючи з Бухарестського саміту 2008 року, але ці двері – сенсорні: можуть і закритися при занадто різкому наближенні», - сказав він.

«Тому кожен наш крок має бути виваженим і заздалегідь прорахованим, щоб не вийшло так, як з Планом дій щодо членства вісім років тому. Я хочу підкреслити, що ті заходи, які ми здійснюємо зараз, - це, насправді, значно більше, ніж проект ПДЧ зразка 2008-го», - зазначив президент.