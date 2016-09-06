Порошенко порівняв перспективи членства в НАТО з сенсорними дверима: "Можуть закритися при різкому наближенні"

11:59, 06 вересня 2016
Політика
980 0

В Альянсі немає консенсусу щодо членства України, заявив Порошенко.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час свого виступу із щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Читайте такожПорошенко відповів на заяву Путіна й пояснив, чому питання Криму закрито

«Слід також усвідомлювати, що в Альянсі теж немає консенсусу щодо членства України. Так, формально двері відкриті, починаючи з Бухарестського саміту 2008 року, але ці двері – сенсорні: можуть і закритися при занадто різкому наближенні», - сказав він.

«Тому кожен наш крок має бути виваженим і заздалегідь прорахованим, щоб не вийшло так, як з Планом дій щодо членства вісім років тому. Я хочу підкреслити, що ті заходи, які ми здійснюємо зараз, - це, насправді, значно більше, ніж проект ПДЧ зразка 2008-го», - зазначив президент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter