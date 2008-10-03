Яценюк бачить себе капітаном, але не «Титаніка»

Рішення про створення коаліції поки що немає, але переговори тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, рішення про розпуск ВР – це останнє з рішень, які можуть бути ухвалені для виходу з кризи.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «парламентаризм повинен жити, і ми повинні зробити все для того, щоб парламентаризм залишився тією демократичною основою розвитку українського суспільства, яким він є».

Він додав, що, не дивлячись на доволі складні дискусії, які відбуваються, це і є демократія. «І ми є з вами відображенням тих суспільних процесів, які проходять ззовні», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому спікер додав, що докладе всіх зусиль для продовження роботи ВР.

«Як капітан корабля – не «Титаніка» - дорогі друзі, буду робити все для того, щоб цей корабель плив далі», - підсумував він.