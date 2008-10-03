Кріль переконаний, що на шляху до коаліції БЮТ зробив лише півсправи

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що “Наша Україна - Народна самооборона” і БЮТ для відновлення коаліції мають ухвалити законопроекти, зазначені в угоді про демократичну коаліцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Скасування антиконституційних законопроектів, спільно ухвалених БЮТ і Партією регіонів, – це лише півсправи у відновленні єдності демократичних сил», - зазначив І.КРІЛЬ.

На його думку, зараз НУ-НС і БЮТ зобов‘язані зробити наступний крок: прийняти законопроекти, зазначені в угоді про демократичну коаліцію, що пройшли перше читання у парламенті.

Лідер “Єдиного Центру” нагадав, що йдеться про 4 законопроекти: про внесення змін до Закону «Про статус народного депутата України»; про внесення змін до Закону «Про місцеві державні адміністрації»; про внесення змін до Закону «Про місцеве самоврядування» (у частині розширення повноважень та підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування); перегляд Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти».

«Ми особливо наполягаємо на прийнятті останнього законопроекту, адже у ЗМІ постійно обговорюють ризик поновлення корупційних тендерних схем з ініціативи КРУ. Треба раз і назавжди дати відповідь на це питання», - наголосив І.КРІЛЬ.

На його думку, такий крок дасть суспільству чіткий сигнал, що для політичних сил, які створюють коаліцію, пріоритетом є не задоволення власних амбіцій, не поділ посад, а виконання своїх передвиборчих обіцянок та забезпечення розвитку країни.