Голова Укрспецекспорту думає, що Тимошенко дражнить Ющенка

Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК вважає, що заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про необхідність перепідпорядкування «Укрспецекспорту» уряду є спробою «подратувати» Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку С.БОНДАРЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я не розумію, чого цим хоче добитися уряд. Контроль з боку уряду повний. Ми подаємо звіти в Кабінет міністрів. Мабуть, це якісь політичні ігри і спроба подратувати Президента», – сказав С.БОНДАРЧУК, додавши, що генеральний директор «Укрспецекспорту» призначається Указом Президента, а його заступники - відповідними розпорядженнями Кабінету міністрів.

Глава компанії також спростував твердження Ю.ТИМОШЕНКО про те, що зараз торгівля зброєю здійснюється під безпосереднім контролем Президента і Ради національної безпеки та оборони, а уряд практично усунуто від цієї діяльності.

«Ця заява не відповідає дійсності. Право на проведення переговорів, підписання контрактів і постачання техніки здійснюється тільки з дозволу Служби експортного контролю – органу, який належить уряду України», – підкреслив він.

С.БОНДАРЧУК додав, що керівництво Служби експортного контролю призначається рішеннями Кабінету міністрів. «Я не думаю, що глава уряду про це не знає. Я так само не думаю, що глава уряду не знає про те, що всі списки про вивезення військової техніки з бойового складу для подальшої реалізації на зовнішніх ринках проходить узгодження в Кабінеті міністрів. Я не вірю, що прем`єр-міністр не знає, що за це питання відповідає як Міністерство оборони, так і Міністерство економіки. Тим паче я не вірю, що глава уряду не знає про те, що позначку про перетин вантажем кордону ставить митниця. Адже Державна митна служба так само підпорядкована Кабінету міністрів», - пояснив голова компанії.

«Хотілося б, аби дії Президента, Ради національної безпеки та оборони, а також уряду були спрямовані на те, щоб ми гідно вийшли з тієї кризової ситуації, яка зараз склалася (захоплення піратами судна «Фаїна», яке перевозило продані Україною танки - УНІАН), і могли розвиватися і діяти далі», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 1 жовтня заявила про необхідність перепідпорядкувати державну компанію «Укрспецекспорт» уряду. «Якщо треба буде припиняти незаконну торгівлю зброєю, то слід від підпорядкування Президента це передавати в підпорядкування уряду, і тоді ми зможемо навести в цьому порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.