Глави МЗС Німеччини і Франції наступного тижня відвідають Україну: обговорять зустріч у "нормандському форматі"

Про це повідомляє Reuters.

«На наступному тижні разом з моїм французьким колегою я знову буду в Україні і в бесідах з колегами буду з'ясовувати, чи зможемо ми і саме знову зустрітися в "нормандському форматі», - заявив Штайнмайєр.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Німеччини спростовують інформацію про підготовку нових ініціатив щодо збереження перемир'я на Донбасі. Раніше, 4 вересня Reuters повідомив, що глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив надію, що ОБСЄ незабаром завершить роботу з розробки нових регулюючих правил, спрямованих на збереження крихкого режиму припинення вогню на сході України.

У той же час в АП зазначили, що робота в "нормандському" форматі ніколи не припинялася, адже він полягає не лише в зустрічі глав держав і урядів, але містить в собі і роботу експертів з безпеки і військових питань, а також роботу на рівні дипломатичних радників відповідних лідерів.