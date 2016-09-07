Після переговорів у Мінську представник ОБСЄ вперше за рік відвідає Москву

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

За словами спецпредставника ОБСЄ, завтра він відвідає з візитом Москву, де зустрінеться з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим і повноважним представником Росії в Тристоронній контактної групи Борисом Гризловим.

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"Треба сказати, що це буде перший мій візит в Москву протягом більше одного року", - сказав Сайдік.

У цьому зв'язку спецпредставник ОБСЄ зазначив, що метою візиту буде обмін думками з приводу підсумків засідань Тристоронньої контактної групи, що пройшли в 2016 році.

"Хотілося б почути перспективи з російської сторони про те, як вона бачить майбутнє нашої роботи і майбутнє моєї власної роботи", - сказав Сайдік.

"Є, так би мовити, нові ідеї, нові підходи, сподіваємося, що вони будуть мати ефект", - зазначив він.

Він також заявив, що на переговорах у Мінську учасники робочої підгрупи з політичних питань обговорювали питання фінансування виборчої кампанії при проведенні можливих місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.

"Учасники робочої групи з політичних питань обговорювали модальності місцевих виборів, а також фінансування виборчої кампанії та фінансові аспекти організації виборів в ОРДО і ОРЛО з урахуванням існуючого міжнародного досвіду", - сказав Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, Сайдік також заявив, що в питанні розведення сил на сході України поки немає домовленостей.