У питанні розведення сил на Донбасі немає домовленостей - представник ОБСЄ
17:39, 07 вересня 2016Війна
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Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що у питанні розведення сил на сході України поки що немає домовленостей.
Щодо питання розведення сил поки що немає домовленостей / unmultimedia.org
Про це Сайдік сказав за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.
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"Я повинен сказати, що, на жаль, щодо питання розведення сил поки що немає домовленостей. Я думаю, що за цими пунктами є збіг думок, але (також) є поки що розбіжності за рамковим формулюванняя ось цього питання", - зазначив Сайдік.
Учасники тристоронньої контактної групи ведуть переговори про початок розведення сил на Донбасі в трьох місцях на лінії розмежування.
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