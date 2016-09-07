У питанні розведення сил на Донбасі немає домовленостей - представник ОБСЄ

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.

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"Я повинен сказати, що, на жаль, щодо питання розведення сил поки що немає домовленостей. Я думаю, що за цими пунктами є збіг думок, але (також) є поки що розбіжності за рамковим формулюванняя ось цього питання", - зазначив Сайдік.

Учасники тристоронньої контактної групи ведуть переговори про початок розведення сил на Донбасі в трьох місцях на лінії розмежування.