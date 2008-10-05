Яценюк: це чудове свято ми відзначаємо спочатку як учні, далі як батьки

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Україні треба привести якість життя педагогів у відповідність з великою відповідальністю їхньої діяльності.

Про це йдеться у розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради вітанні А.ЯЦЕНЮКА з приводу святкування Дня вчителя.

“Сьогодні в Україні треба привести якість життя вітчизняних педагогів та умови їх праці у відповідність з великою відповідальністю їх діяльності”, - наголосив спікер.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що саме від вчителів та їхньої педагогічної майстерності, мудрості та терпимості залежить професіональне становлення, життєва позиція молодого покоління.

“Це чудове свято, яке ми відзначаємо разом з вами спочатку як учні, далі як батьки. День вчителя ми святкуємо з особливою теплотою та вдячністю своїм наставникам. До професії педагога завжди були найвищі вимоги. Українські вчителі завжди несли свою благородну місію, були в центрі суспільного життя країни, є носіями знань, культури та гуманітарних цінностей”, - вважає він.

Голова ВР подякував учителям за професіоналізм, громадянську позицію та уважне ставлення до своїх вихованців, а також побажав їм щастя, здоров`я та удачі.