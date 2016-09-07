Глава Пентагону: Москва прагне підірвати світовий порядок

"Ми не шукаємо ворога в особі Росії. Але ми будемо захищати наших союзників, принциповий світовий порядок і позитивне майбутнє, яке він принесе нам усім", - заявив Картер, виступаючи перед студентами Оксфордського університету у Великобританії, передає Бі-бі-сі.

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За його словами, дії Росії ґрунтуються на помилкових амбіціях і безпричинних страхах.

Картер звинуватив Москву в порушенні територіальної цілісності України і Грузії, в "непрофесійній поведінці" в космосі і кіберпросторі, а також в "бряцанні ядерною зброєю".

"Ми будемо протистояти спробам підірвати нашу загальну безпеку і не маємо наміру ігнорувати спроби втручатися у наші демократичні процеси", -заявив глава Пентагону.

На цьому тижні президент Володимир Путін заявив, що Росія готова відновлювати відносини з Великобританією і США, але підкреслив, що для цього Захід повинен спочатку скасувати санкції проти Росії.

Президент США Барак Обама після зустрічі з Путіним на саміті G20 у Китаї заявив, що сторонам вдалося досягти певного прогресу в питанні встановлення перемир'я в Сирії. При цьому він визнав, що переговори були непростими.