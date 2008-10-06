Ющенку дуже не хочеться, але він влаштує «стрес для країни»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що призначить дочасні вибори до Верховної Ради, якщо політичні сили не створять коаліції у парламенті VI скликання.

Про це йдеться у Зверненні Президента України до депутатів Верховної Ради, текст якого передано УНІАН.

"Якщо політичні сили виявляться не здатними досягти домовленості, не зуміють поставити національний та державний інтерес вище від особистих владних амбіцій та корпоративних інтересів, я, як Президент, скористаюся своїм конституційним правом і надам можливість народові сказати своє вирішальне слово", - підкреслюється у зверненні.

За словами В.ЮЩЕНКА, події, які відбуваються в українському парламенті, викликають тривогу і справедливе невдоволення громадян. "Потреби людей знову опинилися поза полем зору Верховної Ради. Парламентарії забули про своє ключове завдання - творити закони. Замість цього на порядку денному - безкінечна боротьба за владу", - констатує глава держави.

Він підкреслив, що згаяно не один місяць роботи законодавчого органу. "Проте ми втрачаємо набагато більше - віру громадян у майбутнє нашої країни", - додав Президент.

"Згоден з більшістю українців, які запитують: «Коли закінчиться цей безлад у парламенті? Коли ті, кого ми обрали, нарешті облишать чвари й почнуть працювати?», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, починаючи з 2 вересня, країна стала свідком фактичного союзу колишніх «непримиренних» опонентів. "Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів та Комуністична партія злагоджено голосували, перерозподіляючи владні повноваження в своїх інтересах. Але марними виявилися сподівання, що так звана нова більшість з таким самим завзяттям візьметься за вирішення проблем суспільства", - зазначив Президент. Зрештою, підкреслив він, об`єднання Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів так і не було скріплене підписами. "Не бачу в цьому нічого дивного. Очевидно, особисті владні амбіції лідерів двох політичних сил не дозволили їм дійти згоди", вважає В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що є на боці тих виборців, хто хотів би відновлення демократичної коаліції. Водночас, на думку Президента, "неозброєним оком видно, що зусилля Блоку Юлії Тимошенко щодо повернення до демократичного формату більшості ні що інше, як політичний хід для збереження владних повноважень і не мають на меті створення дієвої коаліції, яка б об`єдналася навколо національних пріоритетів".

Незважаючи на це, наголосив Президент у зверненні до депутатів, він надав ще один шанс для формування парламентської більшості. "Повторюю, готовий сприйняти будь-яку коаліцію, утворену згідно з вимогами Конституції. Час спливає, його критично мало. Кожен день зволікання коштує країні занадто дорого", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

"Згоден, - сказав Президент, - ще одні дочасні вибори - це стрес для країни. Проте не забуваймо, що дострокові вибори - це радикальний, але конституційний і цілком демократичний шлях розв`язання кризових ситуацій".

Разом з тим глава держави висловив переконання, що шанс на порозуміння є. "Покладаюся на вашу відповідальність за майбутнє України", - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до парламентаріїв.