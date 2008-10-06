Чорновіл: Партія регіонів лягла під структури Ющенка

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що його вихід із Партії регіонів є прелюдією до фіналу політичної кар’єри.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він, зокрема, наголосив, що найголовніший мотив виходу з лав Партії регіонів пов’язаний з його «ультражорсткою критикою партії і тим, що Партія регіонів, по суті, лягла під президентські структури».

«Це є достатньо особисто. Є якісь речі, у яких я не зміг стати політиком. У нас політика є достатньо цинічною, я цього не вмію робити. Те, що мені довелося робити останнім часом, дійшло для мене до крайньої межі, за якою починаю відчувати себе соромно. Мені соромно ходити до Верховної Ради, на прес-конференції і пояснювати, виправдовувати те, у що я не вірю», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Говорячи у зв’язку з цим про свої плани на майбутнє, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що продовжить свою діяльність як народний депутат, «доки ця Верховна Рада існуватиме». Разом з цим, за його словами, «немає куди зараз іти у політиці, потрібно відходити - і десь в стороні».

Т.ЧОРНОВІЛ також сказав, що є «досить непоганим фахівцем у галузі міжнародного права», і хоче у цій науковій галузі написати дисертацію, а також «нарешті вивчити англійську мову».