В Інституті Горшеніна говоритимуть про пошук нового світового порядку
8 жовтня (середа ) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«ПІСЛЯ ЕВІАНУ: У ПОШУКАХ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Сучасний стан і напрямки розвитку світу.
2. Роль і місце України в новому світовому порядку.
До участі у круглому столі запрошені:
Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, народний депутат україни, фракція ПР;
Андрій Парубій, голова підкомітету ВР з питань контролю за здійсненням зовнішніх зносин, народний депутат України, фракція НУ-НС;
Олександр Сушко, заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики;
Василь Волга, лідер «Союзу Лівих Сил»;
Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика»;
Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.