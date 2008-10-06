В Інституті Горшеніна говоритимуть про пошук нового світового порядку

16:44, 06 жовтня 2008
Політика
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8 жовтня (середа ) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«ПІСЛЯ ЕВІАНУ: У ПОШУКАХ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Сучасний стан і напрямки розвитку світу.

2. Роль і місце України в новому світовому порядку.

До участі у круглому столі запрошені:

Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, народний депутат україни, фракція ПР;

Андрій Парубій, голова підкомітету ВР з питань контролю за здійсненням зовнішніх зносин, народний депутат України, фракція НУ-НС;

Олександр Сушко, заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики;

Василь Волга, лідер «Союзу Лівих Сил»;

Ігор Жданов,  президент аналітичного центру «Відкрита політика»;

Контакт:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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