В Інституті Горшеніна говоритимуть про пошук нового світового порядку

8 жовтня (середа ) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «ПІСЛЯ ЕВІАНУ: У ПОШУКАХ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Сучасний стан і напрямки розвитку світу. 2. Роль і місце України в новому світовому порядку. До участі у круглому столі запрошені: Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, народний депутат україни, фракція ПР; Андрій Парубій, голова підкомітету ВР з питань контролю за здійсненням зовнішніх зносин, народний депутат України, фракція НУ-НС; Олександр Сушко, заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики; Василь Волга, лідер «Союзу Лівих Сил»; Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика»; Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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