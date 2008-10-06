Ющенко дає парламенту ще кілька днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дає парламентським політичним силам ще декілька днів для проведення діалогу щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу у Великій Британії.

«Сьогодні парламентським силам потрібен діалог», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він розуміє, наскільки складною є ситуація, що склалася.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що не вірить у довговічність союзу між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів, зазначивши, що така коаліція не є природною.

«Я звертаюся до авторів кризи: якщо ви розпочали цю дорогу… то майте честь сказати, до чого ви прийшли», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент зазначив, що є прихильником того, щоб у парламенті було знайдено порозуміння. При цьому він додав, що йому важко сказати, яким саме має бути це порозуміння, зауваживши, що «тільки у контексті національних демократичних пріоритетів можна знайти порозуміння».

За словами Президента України, хоча багато часу було згаяно, пройшов вже цілий місяць, і прем’єр-міністр не проводила переговори з демократичними силами, він дає час на налагодження діалогу. Разом з цим В.ЮЩЕНКО сказав, що якщо цього не станеться, він скористається своїм правом оголосити про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, В.ЮЩЕНКО додав, що він дає ще декілька днів політичним силам на проведення консультацій щодо створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Президент заявив, що має намір 7 жовтня провести консультації щодо розпуску Верховної Ради, якщо не буде створено нової коаліції. Відповідно до Конституції, у них мають брати участь лідери усіх фракцій парламенту.