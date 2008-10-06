Чорновіл розповів «правду» про яйце і Януковича

Депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл припускає, що інцидент із Віктором Януковичем в Івано-Франківську в 2004 році був задуманий штабом Партії регіонів.

Про це він сказав на прес-конференції в понеділок, повідомляє Українська правдаз посиланням на Ліга.net.

"Тоді я говорив ту інформацію, яку побачив і почув на місці. Усіх деталей не знаю досі, але думаю, що це було диявольське напрацювання штабу, а моя присутність, з огляду на особливості характеру, планувалася такою ж", - сказав Чорновіл.

"На жаль, тоді стояла мета – заробити голоси на ворожнечі і протистоянні. Хоча, може, я помиляюся", - додав він.