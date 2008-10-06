Яценюк: треба вичерпати усі умови, щоб дострокових виборів не було
Якщо політики візьмуться за розум...
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що потрібно «вичерпати усі умови для того, щоб дострокових виборів не було», а у разі, якщо вони все ж таки відбудуться, то «треба зробити все, щоб їх гідно провести».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи на запитання українських журналістів, які висвітлюють роботу Міжнародної політичної конференції, що розпочалася 6 жовтня у французькому місті Евіан.
«Я розумію, що дострокові вибори - це не найкращий вихід, після них навряд чи політична картина в Україні зміниться», - зазначив спікер. «Але треба вичерпати усі умови для того, щоб дострокових виборів не було. Якщо ж вони відбудуться, то треба зробити усе, щоб їх гідно провести», - сказав А.ЯЦЕНЮК. «Хоча є сподівання на те, що вони гіпотетично можуть не відбутися», - додав він.
Голова Верховної Ради наголосив, що українська демократія є молодою. На його думку, саме відсутність єдності української політичної еліти «створює основну політичну нестабільність». «Якщо політики візьмуться за розум, то зовнішній авторитет України буде зовсім інший», - сказав А.ЯЦЕНЮК. На його думку, він не пов`язаний з черговістю дострокових виборів. Це, сказав голова парламенту, «пов`язано тільки з тим, що на персональному рівні йдуть постійні конфлікти, які негативно відбиваються на авторитеті держави».
А.ЯЦЕНЮК сьогодні взяв участь у Міжнародній політичній конференції, яка відбувається у місті Евіан (Франція).