Яценюк: треба вичерпати усі умови, щоб дострокових виборів не було

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що потрібно «вичерпати усі умови для того, щоб дострокових виборів не було», а у разі, якщо вони все ж таки відбудуться, то «треба зробити все, щоб їх гідно провести».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи на запитання українських журналістів, які висвітлюють роботу Міжнародної політичної конференції, що розпочалася 6 жовтня у французькому місті Евіан.

«Я розумію, що дострокові вибори - це не найкращий вихід, після них навряд чи політична картина в Україні зміниться», - зазначив спікер. «Але треба вичерпати усі умови для того, щоб дострокових виборів не було. Якщо ж вони відбудуться, то треба зробити усе, щоб їх гідно провести», - сказав А.ЯЦЕНЮК. «Хоча є сподівання на те, що вони гіпотетично можуть не відбутися», - додав він.

Голова Верховної Ради наголосив, що українська демократія є молодою. На його думку, саме відсутність єдності української політичної еліти «створює основну політичну нестабільність». «Якщо політики візьмуться за розум, то зовнішній авторитет України буде зовсім інший», - сказав А.ЯЦЕНЮК. На його думку, він не пов`язаний з черговістю дострокових виборів. Це, сказав голова парламенту, «пов`язано тільки з тим, що на персональному рівні йдуть постійні конфлікти, які негативно відбиваються на авторитеті держави».

А.ЯЦЕНЮК сьогодні взяв участь у Міжнародній політичній конференції, яка відбувається у місті Евіан (Франція).