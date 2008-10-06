Ющенко: Україна і Велика Британія підтверджують стратегічність відносин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна і Велика Британія підтверджують стратегічність своїх двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ та Державним секретарем у закордонних справах Девідом МІЛІБЕНДОМ у Лондоні.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що відносини України та Великої Британії розвиваються динамічно, і сторони зафіксували близькість позицій з ключових питань.

Він нагадав, що під час останньої зустрічі з прем’єром Великої Британії було підписано заяву про стратегічність українсько-британських відносин, а сьогоднішня зустріч, за його словами, продовжує цей діалог.

Також Президент повідомив, що сторони обговорили ситуацію у фінансовому секторі, зокрема, загрози на фондовому ринку та в іпотечній сфері.

За словами В.ЮЩЕНКА, під час зустрічей сторони позитивно оцінили інтеграцію України як у Європейський Союз, так і в НАТО.

Крім цього В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час зустрічі з прем’єром Г.БРАУНОМ було досягнуто домовленості про те, що найближчим часом Україну відвідає спеціальна робоча група британських фахівців, які почнуть роботу з проблематики встановлення безвізового режиму між Україною та Великою Британією, а також розглянуть перспективи двосторонньої співпраці в енергетичному секторі. Зокрема, повідомив В.ЮЩЕНКО, йдеться про перспективи роботи нафтотранспортного коридору через Україну, а також про перспективи співпраці в ядерній енергетиці.