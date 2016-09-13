Порошенко приїхав до Дніпра (фото)

12:58, 13 вересня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Дніпра.

Порошенко, Днепр / twitter.com/STsegolko

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент почав візит до Дніпра", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко в ході поїздки у Дніпропетровську область планує вручити ключі від нових квартир військовослужбовцям, взяти участь у відкритті новозбудованого дитсадка в селищі Ювілейне, а також відвідати музей АТО.

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