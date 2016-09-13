Порошенко приїхав до Дніпра (фото)

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент почав візит до Дніпра", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко в ході поїздки у Дніпропетровську область планує вручити ключі від нових квартир військовослужбовцям, взяти участь у відкритті новозбудованого дитсадка в селищі Ювілейне, а також відвідати музей АТО.

Президент бере участь в церемонії передачі нового житла учасникам АТО. pic.twitter.com/r3edynJu3P — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 вересня 2016 р.