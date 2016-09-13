Порошенко приїхав до Дніпра (фото)
12:58, 13 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Дніпра.
Порошенко перебуває у Дніпрі / twitter.com/STsegolko
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
"Президент почав візит до Дніпра", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко в ході поїздки у Дніпропетровську область планує вручити ключі від нових квартир військовослужбовцям, взяти участь у відкритті новозбудованого дитсадка в селищі Ювілейне, а також відвідати музей АТО.
Президент бере участь в церемонії передачі нового житла учасникам АТО. pic.twitter.com/r3edynJu3P— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 вересня 2016 р.
Президент почав візит до Дніпра.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 вересня 2016 р.
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