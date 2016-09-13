Порошенко розповів, скільки з військового бюджету потрібно виділити на оборону

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Ключова позиція, яку ми маємо забезпечити цим проектом державного бюджету, - 5% ВПП мають бути зафіксовані на видатки оборони і безпеки", - наголосив Порошенко.

"Цього року я буду більш уважно дивитись на виконання ще одного рішення Ради національної безпеки і оброни – щоб 3% з цих 5% були спрямовані виключно на оборону. Хочу наголосити на тому, що загальна цифра фінансування складає 129 млрд грн", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що процес формування нової армії, нових Збройних сил залишається його головним пріоритетом.

За словами президента, також пріоритетом є наведення порядку всередині країни, і має бути профінансовано Міністерство внутрішніх справ разом з Національною поліцією, Національна гвардія.

Читайте такожКомітет Ради з нацбезпеки вимагає від Порошенка забезпечити фінансування оборони на належному рівні

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що Рада нацбезпеки та оборони сьогодні затвердить військовий бюджет на 2017 рік.

«Зараз з Дніпра я повертаюся на засідання РНБО, будемо затверджувати військовий бюджет на 2017 рік, і там буде 5% (від ВВП – УНІАН), я сподіваюсь, 129 млрд грн, які підуть на сектор оборони і безпеки», - сказав Порошенко.